Чи вимикатимуть українцям воду

Експерт Олег Попов у коментарі для 24 Каналу повідомив, що така ситуація цілком може відбутися, до того ж не тільки у Рівному, але й в інших українських містах.

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У понеділок, 31 березня, Рівнеоблводоканал написали, що споживачів чекає неприємний сюрприз.

У квітні Рівнеоблводоканал готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години. А це означатиме, що в кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути,

– йдеться у дописі.

Виконуючий обовязки директора Рівнеоблводоканалу Андрій Грухаль пояснив, що подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час. Річ у тім, що до погодинної подачі води із пониженим тиском водоканал змушує "скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації".

За словами пана Грухаля, нині економічно обґрунтований тариф мав би бути 57 гривень 7 копійок за "куб" водопостачання та водовідведення (разом із ПДВ) для усіх без винятку категорій. Але саме для населення чинний тариф дуже далекий від реалій, бо досі залишається на довоєнному рівні (2021 року) і складає із ПДВ 32 гривні 60 копійок.

Незважаючи на те, що населення розраховується із нами за спожиті послуги майже повністю, саме економічно необґрунтований тариф призвів до того, що борг Рівнеоблводоканалу вже перевалив за 115 мільйонів гривень. Із них близько 70 мільйонів – це борг за електроенергію, а решта 45 мільйонів - борг підприємства перед Рівнеазотом за очистку стоків,

– сказав Андрій Грухаль.

Згідно з його слів, тарифи для облводоканалі в НКРЕКП піднімати найближчим часом не збирається. Тому єдиним виходом залишається погодинне обмеження водопостачання для споживачів.

Заява голови облради

Однак голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш заявив, що 31 березня провели екстрену нараду з представниками обласної та міської влади та підприємства. Так вони дійшли "направду до непростого консенсусу".

Отже, у квітні подачі води із пониженим тиском та за графіком – НЕ буде,

– написав Карауш.

Зверніть увагу! Водночас у Водоканалі закликали абонентів вчасно розраховуватися за послуги водопостачання та водовідведення та з наявними боргами.