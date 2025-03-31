Трамп обіцяє оголосити масштабні мита

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що цього тижня він анонсує взаємні тарифи, які будуть поширюватися на всі країни, а не лише на 10 – 15 держав, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Читайте також Трамп розповів журналістам, що думає про підвищення цін автовиробниками

Трамп пообіцяв оголосити великий план тарифів у середу, який він охрестив "Днем визволення". Адже Трамп бачить тарифи як інструмент захисту внутрішньої економіки від несправедливої глобальної конкуренції та як засіб для досягнення вигідніших торгових умов для США.

Зверніть увагу! Раніше він уже запровадив тарифи на алюміній, сталь і автомобілі, а також збільшив мита на всі товари з Китаю.

Що відомо про нові мита від Трампа

Раніше економічний радник Білого дому Кевін Хассет нещодавно в інтерв'ю Fox Business також повідомив, що тарифи, які вводитиме адміністрація, будуть зосереджені на 10 – 15 країнах з найбільшими торговими дисбалансами, хоча не уточнив на яких саме.

Однак США перебувають у стані напруження. Адже побоювання щодо можливості торгової війни хвилюють ринки та породжують побоювання з приводу рецесії в США.