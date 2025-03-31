Трамп висловив свою думку щодо підвищення цін

Зокрема Трамп відповів на питання, яке послання він передав керівникам автомобільної промисловості й чи попереджав їх не підвищувати ціни, пише 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Послання таке: вітаю! Якщо ви виробляєте свої автомобілі у США, ви заробите багато грошей. Якщо ні, вам, ймовірно, доведеться перенести виробництво до США, тому що якщо ви робите автомобілі в США, тарифів не буде,

– сказав американський лідер.

Коли його запитали, чи справді він казав керівникам не підвищувати ціни, то Трамп відповів, що ніколи цього не казав. Водночас він наголосив, що йому "абсолютно все одно, якщо вони підвищать ціни, тому що люди почнуть купувати автомобілі, вироблені в Америці".

Зверніть увагу! Після інтерв'ю його помічник зв'язався з NBC News, уточнивши, що Трамп мав на увазі саме ціни на іноземні автомобілі.

Тарифи Трампа будуть постійними

Крім того, президент США зробив ще одну заяву. Він сказав, що тарифи будуть постійними.

Абсолютно, вони постійні, так. Світ обкрадав Сполучені Штати протягом останніх 40 років і більше. А ми просто діємо справедливо, і, чесно кажучи, я ще й дуже щедрий,

– вважає Трамп.

У матеріалі повідомили, що оголошення Трампа про тарифи пролунало лише за кілька тижнів до 2 квітня, коли набудуть чинності тарифи на широкий спектр споживчих товарів. Це рішення викликало засудження з боку міжнародних лідерів, зокрема прем'єр-міністра Японії Сігеру Ісібі та прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Так іноземні автозапчастини також будуть обкладатися 25% податком. Це відбуватиметься, навіть якщо автомобілі, до яких вони входять, збираються на території США. Водночас компанії, які імпортують автомобілі в рамках Угоди США-Мексика-Канада (USMCA), отримають особливий статус, поки уряд не встановить механізм запровадження 25% тарифів. До того часу автозапчастини, що відповідають вимогам USMCA, залишатимуться безмитними.

Зауважте! У суботу Трамп підтвердив, що не планує відкладати введення тарифів 2 квітня. Він додав, що розгляне можливість переговорів щодо цього питання "тільки якщо нам запропонують щось дуже цінне. Тому що країни мають щось дуже цінне, інакше простору для переговорів немає".