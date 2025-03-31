Трамп обещает объявить масштабные пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что на этой неделе он анонсирует взаимные тарифы, которые будут распространяться на все страны, а не только на 10 – 15 государств, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп пообещал объявить большой план тарифов в среду, который он окрестил "Днем освобождения". Ведь Трамп видит тарифы как инструмент защиты внутренней экономики от несправедливой глобальной конкуренции и как средство для достижения более выгодных торговых условий для США.

Обратите внимание! Ранее он уже ввел тарифы на алюминий, сталь и автомобили, а также увеличил пошлины на все товары из Китая.

Что известно о новых пошлинах от Трампа

Ранее экономический советник Белого дома Кевин Хассет недавно в интервью Fox Business также сообщил, что тарифы, которые будет вводить администрация, будут сосредоточены на 10 – 15 странах с наибольшими торговыми дисбалансами, хотя не уточнил на каких именно.

Однако США находятся в состоянии напряжения. Ведь опасения относительно возможности торговой войны волнуют рынки и порождают опасения по поводу рецессии в США.