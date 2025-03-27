Спад экономики

Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CNB, информирует 24 Канал. Отмечают, что 60% респондентов надеются на экономический спад в этот период, а еще 15% считают, что рецессия наступит в 2026 году.

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Для сравнения, в предыдущем квартале только 7% финдиректоров прогнозировали рецессию в 2025 году. Большинство из тех, кто ожидает спада экономики, считают, что он будет "умеренным" (50%), а 40% прогнозируют "мягкую" рецессию.

Чего опасаются топ-менеджеры

Основные опасения респондентов связаны с политикой администрации президента Дональда Трампа. Одни из опрошенных финансовых директоров выразили сомнения относительно хаотичности ее экономической стратегии, что, по их мнению, усложняет ведение бизнеса.

Заметьте. При этом они употребляли такие термины "экстремально", "агрессивно" и "разрушительно", чтобы описать свою оценку текущей ситуации.

Одним из главных рисков для американской экономики является внешнеторговая политика Трампа, которую считают проблемной 30% опрошенных,

– говорится в статье.

При этом рост пошлин, который может вызвать инфляцию, беспокоит 25% респондентов, а падение потребительского спроса является причиной беспокойства для 20%.

Ускорение инфляции

Примерно 90% опрошенных финансовых директоров считают, что новые пошлины приведут к ускорению инфляции, и половина из них считает, что Федеральному резерву не удастся сдержать рост потребительских цен до целевых 2% раньше чем во втором полугодии 2026 года.

В то же время, доля компаний, которые планируют увеличить капиталовложения в текущем году, снизилась на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом.

При этом 45% респондентов ожидают, что их капитальные расходы останутся на уровне прошлого года, а 20% прогнозируют их снижение.