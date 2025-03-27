Спад економіки

Про це свідчать дані опитування телеканалу CNB, інформує 24 Канал. Зазначають, що 60% респондентів сподіваються на економічний спад в цей період, а ще 15% вважають, що рецесія настане у 2026 році.

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Для порівняння, в попередньому кварталі лише 7% фіндиректорів прогнозували рецесію в 2025 році. Більшість з тих, хто очікує спаду економіки, вважають, що він буде "помірним" (50%), а 40% прогнозують "м’яку" рецесію.

Чого побоюються топменеджери

Основні побоювання респондентів пов’язані з політикою адміністрації президента Дональда Трампа. Одні з опитаних фінансових директорів висловили сумніви щодо хаотичності її економічної стратегії, що, на їхню думку, ускладнює ведення бізнесу.

Зауважте. При цьому вони вживали такі терміни "екстремально", "агресивно" та "руйнівно", щоб описати свою оцінку поточної ситуації.

Одним із головних ризиків для американської економіки є зовнішньоторговельна політика Трампа, яку вважають проблемною 30% опитаних,

– ідеться у статті.

При цьому зростання мит, яке може спричинити інфляцію, турбує 25% респондентів, а падіння споживчого попиту є причиною занепокоєння для 20%.

Прискорення інфляції

Приблизно 90% опитаних фінансових директорів вважають, що нові мита призведуть до прискорення інфляції, і половина з них вважає, що Федеральному резерву не вдасться стримати зростання споживчих цін до цільових 2% раніше ніж у другому півріччі 2026 року.

У той же час, частка компаній, які планують збільшити капіталовкладення в поточному році, знизилася на 10 відсоткових пунктів порівняно з попереднім кварталом.

При цьому 45% респондентів очікують, що їхні капітальні витрати залишаться на рівні минулого року, а 20% прогнозують їхнє зниження.