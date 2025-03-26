Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Читайте також Трампу не сподобався його портрет, який вивісили у Капітолії штату Колорадо

Портрет Трампа замінять після його скарги

Демократи Палати представників Конгресу заявили, що картину знімуть на вимогу лідерів республіканців у законодавчому органі. Республіканці штату Колорадо вже зібрали понад 10 000 доларів через платформу GoFundMe, щоб замовити портрет Дональда Трампа, який оприлюднили в 2019 році.

Республіканець Пол Ландін підкреслив, що він вимагав зняти портрет та замінити його тим, що зображує "сучасну подобу" президента.

Якщо Республіканська партія хоче витрачати час і гроші на те, який портрет Трампа висітиме в Капітолії, то це їхня справа,

– заявили у відповідь демократи.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп розкритикував свій портрет: політик назвав його навмисно спотвореним і вимагав у губернатора штату Колорадо прибрати з його Капітолія.

Відомо, що авторкою портрету стала Сара Бордман. За словами Трампа, портрет експрезидента Обами, який створила та сама художниця, "має чудовий вигляд", натомість своє зображення він назвав "справді найгіршим".