Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.

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Трамп розкритикував свій портрет

Дональду Трампу категорично не сподобався його портрет: політик назвав його навмисно спотвореним та закликав прибрати картину.

Ніхто не любить поганих фотографій чи картин, але той, що в Колорадо, в капітолії штату, розміщений губернатором, разом з усіма іншими президентами, був цілеспрямовано спотворений до такого рівня, якого навіть я, мабуть, ніколи раніше не бачив,

– написав президент США.

Відомо, що авторкою портрету стала Сара Бордман. За словами Трампа, портрет експрезидента Обами, який створила та сама художниця, "має чудовий вигляд", натомість своє зображення він назвав "справді найгіршим". Політик саркастично підкреслив, що Бордман, "мабуть, з віком втратила свій талант".

У будь-якому випадку, я волів би не мати жодного портрета, ніж мати цей, і багато людей з Колорадо дзвонили й писали, щоб поскаржитися. Вони дійсно розлючені через це!

– йдеться в дописі Трампа.

Президент заявив, що вже звернувся з вимогою зняти його портрет до "радикального лівого губернатора" Колорадо Джареда Поліса, який і встановив зображення президентів в Капітолії.

Портрет Трампа в Капітолії штату Колорадо / Фото: Truth Social @realDonaldTrump