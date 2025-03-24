Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

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Трамп раскритиковал свой портрет

Дональду Трампу категорически не понравился его портрет: политик назвал его намеренно искаженным и призвал убрать картину.

Никто не любит плохих фотографий или картин, но тот, что в Колорадо, в Капитолии штата, размещен губернатором, вместе со всеми другими президентами, был целенаправленно искажен до такого уровня, которого даже я, видимо, никогда раньше не видел,

– написал президент США.

Известно, что автором портрета стала Сара Бордман. По словам Трампа, портрет экс-президента Обамы, который создала та же художница, "имеет прекрасный вид", зато свое изображение он назвал "действительно худшим". Политик саркастически подчеркнул, что Бордман, "видимо, с возрастом потеряла свой талант".

В любом случае, я предпочел бы не иметь ни одного портрета, чем иметь этот, и многие люди из Колорадо звонили и писали, чтобы пожаловаться. Они действительно разъярены из-за этого!

– говорится в заметке Трампа.

Президент заявил, что уже обратился с требованием снять его портрет к "радикальному левому губернатору" Колорадо Джареду Полису, который и установил изображение президентов в Капитолии.

Портрет Трампа в Капитолии штата Колорадо / Фото: Truth Social @realDonaldTrump