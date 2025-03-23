Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що російські спецслужби детально вивчають психологію світових лідерів, з якими працює Кремль. Ба більше, в історії з портретом Путін натиснув на Віткоффа завдяки ще одній речі.

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Портрет – якісна робота російських спецслужб

Генерал армії наголосив, що прийняття портрета від Путіна – це стратегічна помилка США. Трамп приймає жест доброї волі від країни, яка здійснює терор.

Малоймовірно, що росіяни заховали в портреті якийсь мікрофон для прослуховування. Навіть якщо так, американці мають надпотужні можливості для проведення перевірки. В США існує якісна система захисту президента.

Найімовірніше, цей портрет не буде висіти ні в Білому домі, ні в інших приміщеннях, де буде перебувати Трамп.

Однак важливе тут інше – спецслужби Росії, а вони мають досвід, чітко, глибинно, фактично до міліметра вивчають психологію світових лідерів, які навіть не усвідомлюють, що на них діють ефективні моделі переконання та управління,

– наголосив він.

Одним із таких актів є якраз подарунок у вигляді портрета Трампу. Кремль підніс цей подарунок від першої особи, тобто Путіна, та наголосив, що написав портрет "особливий" російський художник.

Цікаво! Психологиня Олена Шершньова розповіла, що Трамп за типом особистості є нарцис. Такі люди є дуже вразливі, їм не вистачає співчуття, внутрішньої емпатії та прагнення домовитись на дружній ноті.

Не портретом єдиним

В цій історії є не менш важлива та цікава деталь – Путін розказав Віткоффу, що він ходив молитись до священника за "свого друга", тобто Трампа, коли в нього стріляли.

Це удар в слабке місце, ці слова заграли на чутливих струнах Трампа. Президент США ще до виборів вважав, що Україна чітко підтримує представника від демократів Камалу Гарріс, а тут виявляється, що за нього переживав Путін та ще й молився,

– сказав Маломуж.

Він додав, що таких факторів впливу від Росії на США є сотні, Кремль намагається задобрити не лише президента США, а й його оточення.