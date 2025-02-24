Про це 24 Каналу розповіла психологиня Олена Шершньова, зауваживши, що Трамп діє лише у власних інтересах та намагається довести, що він найкращий. Водночас президент США є вразливим, тому риторика до нього через силу – не найкращий підхід.

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Детальний розбір типу особистості Трампа

За словами психологині, Трамп – нарцисичний тип особистості. Відповідно, це має певні наслідки його поведінки, до яких потрібно бути готовими. Якби люди це усвідомлювали, вони б не відчували розчарування.

Нарциси від самого початку йдуть за своєю вигодою, за власними інтересами. Вони не відчувають емпатії, але дійсно можуть допомогти, якщо вбачають у цьому зиск для себе,

– пояснила вона.

Президент США, як людина з таким типом, має цінності, але вони є досить специфічними. У системі цінностей власний інтерес, зокрема фінансовий, є на першому місці.

Шершньова зазначила, що Трамп не змінився і є тією самою людиною, якою був за час своєї першої каденції. Його нарцисизм формувався певний час, точно не за один день.

Психологиня наголосила, що слід звернути увагу на його біографію – нарцисами були його батьки, які виховували Трампа та прищепили цінності щодо власної вигоди. У нарцисичних батьків рідко бувають іншого типажу діти.

Успіх для нарциса – це знеболювальне, адже вони переживають глибинну невпевненість у собі. Вона їх "їсть", мучить, їм живеться важко. Для того, щоб це втамувати, вони використовують зовнішні атрибути успіху, самоствердження та красування,

– підкреслила вона.

Нарциси ростуть невпевненими та з постійним браком успіху, навіть, якщо він є, саме через батьків. Вони, наприклад, могли порівнювати Трампа з більш успішними людьми, а сама мама могла годинами передивлятись коронацію королеви Великої Британії, тягнучись до багатства та розкоші.

Президент США буде компенсувати цю невпевненість завдяки зовнішньому світу. Для нього неважливе визнання інших, важливо, що глибоко всередині він себе не почуває успішним чи впевненим.

Він буде робити все, щоб довести світу та собі, що він молодець, що він найбагатший та найуспішніший. Це їхня мета життя,

– зауважила Шершньова.

Зараз Трамп має на меті швидко завершити російсько-українську війну. Якщо Кремль не погодиться на його умови, президент США все одно захоче самоствердитись, бути "зверху". Тому найімовірніше, він намагатиметься бути вищим за Владіміра Путіна.

Чи буде мати Трамп на Путіна образу? Нарцисам це властиво. До речі, про "список помсти" Трамп не чув лише лінивий,

– сказала психологиня.

Вона додала, що українська влада може знайти підхід до Трампа. До нарцисів потрібно говорити м'яко, адже вони дуже вразливі. Якщо ж навпаки, то це може викликати різку агресію. Нарцисам не вистачає співчуття, внутрішньої емпатії та прагнення домовитись на дружній ноті, але точно не жалості.

До речі, водночас політолог Володимир Фесенко висловив думку про те, що Трамп – це стихійне політичне лихо, він виступає в ролі руйнівника міжнародного світового порядку. Команда президента США буде намагатись пом'якшити та стабілізувати ситуацію, яка зараз є.