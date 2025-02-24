Сполучені Штати Америки вже розпочали переговори з росіянами. Перша зустріч відбулася у Саудівській Аравії 18 лютого. Друга була запланована на 25 лютого, але вона зірвалася. В ефірі Fox News у неділю, 23 лютого Майк Волц назвав чотири основні напрямки політики Трампа щодо війни Росії проти України, передає 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

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Чотири пріоритети Трампа щодо України

За словами радника з питань нацбезпеки, президент США змінив підхід до надання допомоги Україні. Він просуває ідею "економічного партнерства", проявом якої є угода про корисні копалини. Волц запевнив, що американці "побачать віддачу від величезних інвестицій, які вони зробили".

Передусім Трамп прагне домогтися припинення вогню. Його радник переконує, що відбувається рух у цьому напрямку.

Також США налагодили діалог з Росією. Волц нагадав, що Трамп вже мав розмову із Путіним і Зеленським, і вказав на зустріч в Ер-Ріяді.

Важливим аспектом щодо врегулювання війни є взаємодія Вашингтона з союзниками з Європи. Американський чиновник зауважив, що США позитивно розглядають "їхні ідеї щодо гарантій безпеки та європейського лідерства".

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що війну в Україні спровокувала не обов'язково Росія. Мовляв, вона почалася через розмови про вступ України до НАТО.