Він заявив, що вона так чи інакше повинна скінчитися. Про це повідомляє 24 Канал на ефір CNN.

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Що ж спровокувало війну, на думку Віткоффа

Спецпредставник президента Трампа Стів Віткофф заявив, що Росія не єдина спровокувала війну в Україні, адже "тоді були всілякі розмови про вступ України в НАТО".

Війна, незалежно від того, хто її почав, повинна закінчитися. Війна не мала відбутися. Її спровокували. Це не обов’язково означає, що її спровокували росіяни. Тоді були всілякі розмови про приєднання України до НАТО. Цього не повинно було статися. Це фактично стало загрозою для росіян,

– заявив Віткофф.

Нагадаємо, Стів Віткофф також згадав про стамбульські угоди 2022 року, які США можуть розглянути як основу для пропозиції мирної угоди між Україною та Росією.