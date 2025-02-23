Міністр оборони США Піт Гегсет відповів, чи навмисно Росія напала на Україну. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Питання без відповіді

Гегсет фактично не відповів на питання журналістки проте, чи напала Росія на Україну без жодної на те причини.

Це складна ситуація,

– заявив він.

Більше глава Пентагону ніяк не коментував цього. До питання журналістки він говорив про важливість того, щоб український президент Володимир Зеленський сів за стіл переговорів, адже це "важливо для майбутнього України".

Нещодавно кілька суперечливих заяв щодо України зробив також і президент США Дональд Трамп. Зокрема, він звинуватив Володимира Зеленського у небажанні проводити вибори, попри нібито дуже низький рейтинг довіри серед суспільства.

Раніше президент України відмовився підписувати угоду про рідкоземельні копалини, адже вона не містила жодних гарантій безпеки для нашої держави.