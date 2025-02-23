Министр обороны США Пит Гегсет ответил, намеренно ли Россия напала на Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Вопрос без ответа

Гегсет фактически не ответил на вопрос журналистки однако, напала ли Россия на Украину без всякой на то причины.

Это сложная ситуация,

– заявил он.

Больше глава Пентагона никак не комментировал этого. До вопроса журналистки он говорил о важности того, чтобы украинский президент Владимир Зеленский сел за стол переговоров, ведь это "важно для будущего Украины".

Недавно несколько противоречивых заявлений относительно Украины сделал также и президент США Дональд Трамп. В частности, он обвинил Владимира Зеленского в нежелании проводить выборы, несмотря на якобы очень низкий рейтинг доверия среди общества.

Ранее президент Украины отказался подписывать соглашение о редкоземельных ископаемых, ведь оно не содержало никаких гарантий безопасности для нашего государства.