Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю експосла США у Росії Майкла Макфола для Суспільного.

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У чому небезпека переговорів Росії та США

Майкла Макфол пояснив, що майбутня мирна угода не відповідатиме національним інтересам Сполучених Штатів.

Я мав досвід переговорів з Лавровим і помічником Путіна Ушаковим. Зараз я бачу класичну тактику росіян. Вони нічого не пропонують, вимагають по максимуму і чекають, що інша сторона почне це обговорювати всередині команди, бо зацікавлена в угоді,

– сказав він.

За словами експосла, переговори російської та американської сторін не приведуть до хорошої угоди для України. Водночас факт того, що президент США Дональд Трамп намагається виступити посередником між Україною і Росією, щоб закінчити цю війну, Макфол оцінив позитивно.

Я не проти самого факту зустрічі з росіянами. Мене турбує, що ця команда на своїх посадах лише кілька тижнів. Їм не доводилося ще мати справу з таким. Тоді як Сєргєй Лавров очолює МЗС Росії понад 20 років,

– пояснив Макфол свою думку.

Нагадаємо, у Росії заявили, що 25 лютого в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, не запланована зустріч російської та американської сторін. Раніше відповідні переговори анонсував Дональд Трамп.