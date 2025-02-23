"Це не стіл перемовин, за який запрошують Україну, це наш стіл. І, мені здається, це найголовніше. Бо війна в Україні… Це ми запрошуємо наших європейських лідерів, бо війна в Україні. Ми є невід'ємною частиною цього континенту – Європи, майбутнього Єропейського союзу. Тому обов'язкова Європа за цим столом перемовин. Я думаю, що це справедливо, щоб Європа була представлена в ширшому розумінні, аніж ЄС", – наголосив глава держави.