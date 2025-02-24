Політолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, що Зеленський так відреагував на висловлювання Трампа про необхідність проведення виборів в Україні. А також на його звинувачення в тому, що український президент нібито є диктатором.

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"Це створювало небезпечну ситуацію для країни. Зеленський вимагав надання гарантій безпеки, а не просто припинення вогню. І тепер він заявляє: "Давайте обміняємо це на НАТО, я готовий піти". Це правильна позиція", – сказав Тарас Загородній.

Чому Трамп різко змінив риторику

За його словами, Трамп, ймовірно, зробив цю заяву, щоб уникнути виконання вимог росіян, висунутих у Саудівській Аравії. Водночас він почав шукати слабке місце, використовуючи свою відому переговорну тактику.

Я ще раніше припускав, що Трамп спробує взяти Україну "на понт". Він вирішив, що Зеленський є слабкою ланкою, але це не спрацювало. Навпаки, Україна отримала ще одну позицію для переговорів: "Хочете свято демократії – давайте зброю. Якщо немає зброї, то навіщо взагалі це все проводити",

– сказав Тарас Загородній.

Він зазначив, що реакція світу виявилася для Трампа неочікуваною. Європа висловила обурення, а у Великій Британії нагадали, що у них не було виборів із 1936 до 1945 року. Заяви Трампа викликали невдоволення навіть у Республіканській партії США, яка першою заявила, що Владімір Путін – ворог.

А демократи, як завжди, приєдналися до критики Трампа – вони готові сумніватися в його адекватності цілодобово,

– зазначив Тарас Загородній.

На його думку, така ситуація є вигідною для України, адже вона змушує Трампа робити кроки, які він, можливо, і не планував.