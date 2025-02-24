Об этом 24 Каналу рассказала психолог Елена Шершнева, отметив, что Трамп действует только в собственных интересах и пытается доказать, что он лучший. В то же время президент США является уязвимым, поэтому риторика к нему через силу – не лучший подход.

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Детальный разбор типа личности Трампа

По словам психолога, Трамп – нарциссический тип личности. Соответственно, это имеет определенные последствия его поведения, к которым нужно быть готовыми. Если бы люди это осознавали, они бы не испытывали разочарования.

Нарциссы изначально идут за своей выгодой, за собственными интересами. Они не чувствуют эмпатии, но действительно могут помочь, если видят в этом выгоду для себя,

– объяснила она.

Президент США, как человек с таким типом, имеет ценности, но они являются достаточно специфическими. В системе ценностей собственный интерес, в частности финансовый, на первом месте.

Шершнева отметила, что Трамп не изменился и является тем же человеком, которым был во время своей первой каденции. Его нарциссизм формировался определенное время, точно не за один день.

Психолог отметила, что следует обратить внимание на его биографию – нарциссами были его родители, которые воспитывали Трампа и привили ценности относительно собственной выгоды. У нарциссических родителей редко бывают другого типажа дети.

Успех для нарцисса – это обезболивающее, ведь они переживают глубинную неуверенность в себе. Она их "ест", мучает, им живется тяжело. Для того, чтобы это утолить, они используют внешние атрибуты успеха, самоутверждения и красования,

– подчеркнула она.

Нарциссы растут неуверенными и с постоянным недостатком успеха, даже, если он есть, именно из-за родителей. Они, например, могли сравнивать Трампа с более успешными людьми, а сама мама могла часами пересматривать коронацию королевы Великобритании, тянусь к богатству и роскоши.

Президент США будет компенсировать эту неуверенность благодаря внешнему миру. Для него неважно признание других, важно, что глубоко внутри он себя не чувствует успешным или уверенным.

Он будет делать все, чтобы доказать миру и себе, что он молодец, что он самый богатый и успешный. Это их цель жизни,

– отметила Шершнева.

Сейчас Трамп имеет целью быстро завершить российско-украинскую войну. Если Кремль не согласится на его условия, президент США все равно захочет самоутвердиться, быть "сверху". Поэтому вероятнее всего, он будет пытаться быть выше Владимира Путина.

Будет ли иметь Трамп на Путина обиду? Нарциссам это свойственно. Кстати, о "списке мести" Трамп не слышал только ленивый,

– сказала психолог.

Она добавила, что украинская власть может найти подход к Трампу. К нарциссам нужно говорить мягко, ведь они очень уязвимы. Если же наоборот, то это может вызвать резкую агрессию. Нарциссам не хватает сочувствия, внутренней эмпатии и стремления договориться на дружеской ноте, но точно не жалости.

Кстати, одновременно политолог Владимир Фесенко высказал мнение о том, что Трамп – это стихийное политическое бедствие, он выступает в роли разрушителя международного мирового порядка. Команда президента США будет пытаться смягчить и стабилизировать ситуацию, которая сейчас есть.