Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, добавив, что сейчас ситуация в отношениях США и Украины обостренная, длится кризисная фаза. Со стороны Соединенных Штатов есть неприкрытый шантаж, но завтра может случиться так, что Трамп переключится на кого-то другого или будет давить на Россию, используя для этого Украину.

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В ряде стран мира антиамериканские настроения

Политолог считает, что ситуация в США будет меняться, в частности и в голове Трампа могут быть колебания. Сейчас, со слов Фесенко, наблюдается тактика принуждения, политико-экономический рэкет по отношению к Украине.

Наше государство и так в затруднительном положении, а новый американский президент, как отметил политолог, ее не то чтобы добивает, но пытается сделать из нее должника на неопределенный период. Американцы получили антипатию со стороны многих украинцев. Так люди реагируют на поступки и противоречивые заявления Трампа.

Это касается не только Украины, аналогичная ситуация в Канаде, где резкий всплеск антиамериканских настроений, как и во многих странах мира. Последствия президентства Трампа будут разрушительными, в частности для США. Мы еще не знаем масштаб этих процессов,

– отметил Фесенко.

Что должна осознать Украина?

Трамп, как отметил политолог – стихийное политическое бедствие, он выступает в роли разрушителя международного мирового порядка, партнерских отношений США с Украиной, странами ЕС, Канадой и другими. Фесенко подчеркнул, что украинцы будут воевать с российскими оккупантами, продолжать оказывать сопротивление, даже если будет не хватать оружия.

"Думаю, что у Трампа в окружении не такие уж и глупые. Да, они лояльны, такого культа личности президента еще не было, но они понимают, что если США сдадут Украину полностью, еще и будут отходить из Восточной Европы, как того требует Россия, тогда это будет абсолютное поражение США. Это будет "новый Афганистан", только уже для Трампа", – уверен Фесенко.

Поэтому, по мнению политолога, администрация 47-го президента США будет пытаться сбалансировать ситуацию, которая сейчас сложилась. Сегодня, как заметил политолог, надо понимать, что той политики и того отношения американской власти к нашему государству, которые были раньше, уже не будет. Неслучайно, по его словам, некоторые люди сейчас вспоминают с ностальгией бывшего президента США Байдена, потому что сеегодня очень заметен контраст по сравнению с действующим лидером Соединенных Штатов Трампом.

Политолог отметил, что Украине надо относиться к сегодняшней ситуации как к новому вызову, а руководству государства нужно найти баланс между тактическими интересами, минимизировать риски, связанные с Трампом.

У нас были еще более существенные критические обстоятельства, в начале войны, но мы выстояли. Вот и сейчас надо выстоять. Надо понимать, что помощи от США больше не будет. Стоит воспринимать это как новую реальность,

– отметил Фесенко.

Сейчас, по словам политолога, главный партнер Украины, с которым нашему государству сегодны надо формировать общие подходы для противостояния не только России, но и давлению Трампа – это Европа. Она, по мнению Фесенко, еще не совсем к этому готова, но если удастся сплотиться, то можно будет достичь удачного результата.