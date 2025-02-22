Детали передает 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа на Конференции консервативного политического действия (CPAC). Известно, что 21 февраля США привезли вторую редакцию соглашения с Украиной. Теперь они хотят 100% собственности будущего фонда и не только редкоземельные металлы, но и нефть и газ. То есть та версия документа, которая должна была быть выгодной для Украины, стала еще жестче.

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Что Трамп сказал о соглашении по минералам

Он повторил позицию США относительно желания получить нефть и газ, о чем писали журналисты. А еще продолжил настойчиво продвигать мысль, что Украина должна Америке средства за поддержку.

Европа дала деньги Украине в виде займа. И получили свои деньги обратно. Мы дали деньги в форме ничего. Поэтому я хочу, чтобы они дали нам хоть что-то за все те деньги, которые мы вложили. И я попытаюсь добиться урегулирования войны. И я попытаюсь положить конец всем этим смертям. Поэтому мы просим редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить,

– сказал лидер США.

Трамп уверен, что война скоро закончится. По соглашению, то он "постарается урегулировать эту ситуацию". Он высказался в духе "посмотрим что будет, но мы достаточно близки к подписанию соглашения".

"Итак, мы получим свои деньги обратно. Мы вернем наши деньги, потому что это несправедливо. Это просто нечестно", – завершил он.

Напомним, американские СМИ указывали, что администрация Байдена потратила на помощь Украине значительно меньше, чем хочет Трамп. К тому же часть средств вернулась в бюджет, потому что Америка производила оружие.