Сейчас документ еще не подписан. Стороны продолжают работать над ним, одновременно обмениваясь громкими заявлениями. В Украине есть литий, титан, никель, графит, кобальт и собственно редкоземельные элементы. Но природные богатства Украины оценивают в разные суммы. К тому же пока не известно, насколько выгодной будет их добыча.

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Кто первым начал говорить о соглашении по редкоземельным металлам

3 февраля Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на военную помощь со стороны США.

Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы,

– сказал он тогда.

Впрочем, украинская сторона заявила, что уже размышляла над этим. Офис Президента напомнил: в плане победы, который Зеленский представил парламенту в октябре 2024-го, был пункт о природных ресурсах в обмен на помощь в войне. А еще, как сообщили источники, Трамп и Зеленский говорили об этом осенью 2024-го.

Владимир Зеленский подчеркнул: речь о совместной добыче ископаемых и американских инвестициях, а не раздаче ресурсов. Украина хочет защитить свои ресурсы от агрессора, ведь часть минералов уже оказалась на оккупированных Россией территориях.

Сколько могут стоить полезные ископаемые Украины / Инфографика UA War Infographics

11 февраля от Трампа прозвучала сумма, на которую рассчитывают США. Он считает, что редкоземельные металлы в Украине эквивалентны примерно 500 миллиардам долларов. Америка хочет вернуть себе средства, которые якобы потратила на помощь Украине.

Мир внимательно следил за ходом событий. Олаф Шольц назвал такие заявления Трампа эгоистичными. А россияне, конечно, начали спекулировать, мол, Киев передает свою землю США. Но до настоящей бури было еще далеко.

Какие редкоземельные металлы есть в Украине / Инфографика NV

Трамп не получил минеральные богатства Украины и шокировал мир

12 февраля в Киев приехал министр финансов США Скотт Бессент. Как стало известно, он привез черновик соглашения, в соответствии с которым США получили бы право собственности на 50% редкоземельных минералов Украины. На подписание Зеленскому дали всего час, а взамен не гарантировали ничего. Банковая ответила отказом.

Американские СМИ пристально анализировали предложение США. Они посчитали, что, по условиям соглашения, Украина должна была бы платить больше, чем платила Германия после Первой мировой или Германия и Япония после Второй мировой. И назвали Трампа неоимперцем, который относится к Украине как к колонии.

Обратите внимание! Президент США после встречи с Путиным начал делать скандальные заявления в отношении Зеленского. Вероятно, именно из-за принципиальной позиции Зеленского по "минеральному" соглашению. Например, Трамп заявил, якобы Зеленский имеет только 4% поддержки. Украинский лидер ответил, что Трамп находится в плену российской дезинформации. И критиковал США за встречу с россиянами в Эр-Рияде, куда не пригласили Украину.

И тут разразился настоящий дипломатический скандал. Возмущенный Трамп не жалел выражений в адрес Зеленского. По его мнению, Зеленский диктатор, который не только не проводит выборы, но и сам виноват в войне, развязанной Россией. Трамп говорил и то, что Зеленский "ест на обед украинских солдат", и то, что у Украины было три года, чтобы закончить войну, и то, что Киев "не знает", куда делась часть выделенных средств. Напоследок было сказано, что в Киеве грубо обошлись с Бессентом, потому что Зеленский "спал" и не мог принять министра.

К Трампу присоединились представители его команды – Вэнс, Волц, Маск. Все они доносили мысль, что Украина должна возместить Америке средства. А для этого следует подписать соглашение о "редкоземах". Чтобы Украина была более сговорчивой, задействовали весь арсенал шантажа: угрозы отключить Starlink, критически важный для фронта, отменить санкции против России, вернуть Москву в "Большую семерку", перестать называть Россию агрессором. И если градус эмоций стихал, то непременно находился кто-то, кто снова подбрасывал хвороста в огонь.

Интересно! Пока что спецпредставитель Трампа Кит Келлог выглядит наиболее конструктивным из всех американских чиновников. Зеленский назвал встречу с ним обнадеживающей, но США попросили отменить пресс-конференцию. Пик глупых заявлений Трампа пришелся именно на визит Келлога в Киев.

Офис Президента реагировал на возмутительные заявления из США достаточно сдержанно, не опускаясь до обвинений. Украинцы отложили политические споры и сплотились вокруг президента, продемонстрировав давно забытое единство, как в 2022-м. Крылатые фразы начала полномасштабной войны приобрели новое значение – например, "Вова, ***ш их, б****!", "Русский военный Трамп, иди *****!".

Европа же проснулась от летаргического сна и обещает Украине сильную военную и политическую поддержку. Особое внимание привлекают заявления о возможном введении миротворческого контингента в Украину. В ЕС эта идея Макрона уже не встречает сопротивления, а сам французский президент уже дважды созвал экстренные заседания лидеров европейских государств. На континенте понимают: если Россия нападет на Европу, Трамп не вступится.

Многие американцы возмущены заявлениями своего президента. Даже республиканцы выступают против инициатив Трампа. В стране продолжаются протесты, особую ненависть вызывает фигура Илона Маска. Мировые СМИ очень активно высмеивают Трампа, изображая его как пуделя Путина. И замечают: США потратили значительно меньше, чем хотят от Украины.

Текст соглашения о минералах дубль два: что предлагают США

21 февраля США передали Украине новый черновик соглашения. Вероятно, чиновники обсуждали соглашение всю ночь. Но оно, как отметили источники, значительно жестче предыдущего. Хотя США уверяли, что этот документ компромиссный, "упрощенный" и более выгодный для Киева.

Как и до этого, документ не содержит гарантий безопасности для Украины. А еще США не берут на себя никаких обязательств по инвестициям.

Новая версия от американских партнеров предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона – треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов.

Соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть.

Будущие доходы от портов не входят в соглашение.

В проект соглашения включили доходы от территорий, которые сейчас под контролем России. В случае возвращения этих территорий Украиной доля поступлений в фонд с этих земель составит 66%.

Условия документа предусматривают, что Украина должна делать взносы в фонд до момента, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов.

Таким образом, Вашингтон считает соглашение о полезных ископаемых сугубо коммерческим. И ничего не предлагает Украине, надеясь дожать Зеленского.

Бессент говорит, что условия соглашения о минералах должны предотвратить коррупцию во время восстановления Украины. СМИ пишут, что в планах США реинвестировать часть доходов в восстановление Украины.



Сколько стоят природные ресурсы Украины / Инфографика UA War Infographics

Украина имеет свое видение, несмотря на кризис в отношениях с США

Банковая передала США новые предложения по соглашению о полезных ископаемых.

Киев предлагает пересмотреть объем фонда – уменьшить его размер с 500 миллиардов до 100. А еще закрепить необходимость использования денег фонда исключительно для инвестиций в Украине.

Руслан Стефанчук заявил, что серьезную работу начнут с 24 февраля. Также известно, что документ могут подписать Марко Рубио и Андрей Сибига во время встречи Зеленского и Трампа.

Так что Киев не поддается на давление со стороны Трампа и не собирается капитулировать перед США.