Таким образом американцы хотят продемонстрировать свое несогласие с политикой президента Дональда Трампа. 24 Канал рассказывает, как граждане США реагируют на действия американского лидера, и откуда пошла традиция вывешивать черные флаги.

Почему американцы начали вывешивать черные флаги США

В TikTok американцы массово начали публиковать видео, в которых они вывешивают черный флаг США. Все это действо сопровождается под песню Struggle Jennings & Caitlynne Curtis – "God We Need You Now".

Американец вывешивает черный флаг: смотрите видео

Однажды, я надеюсь, ты увидишь правду. Этот кукольный спектакль продолжается из-за вас, дураков,

– говорится в песне.

Такой способ протеста приобретает популярность среди оппонентов действующей администрации, которые видят в ее действиях угрозу для демократии и международного авторитета страны. В соцсетях акцию поддержали тысячи американцев.

Американка вывесила черный флаг США над домом: смотрите видео

Заметим, что в комментариях украинцы часто пишут слова благодарности за поддержку нашей страны. Впрочем, нужно понимать, что значительная часть американцев делают это не в знак солидарности с Украиной, а из-за несогласия с политикой Трампа в целом.

Ветеран вывешивает черный флаг США: смотрите видео

Также немало американцев начали просто снимать шуточные видео, в которых всячески высмеивают действующего президента США.

Собака грызет игрушку Трампа: смотрите видео

Женщина швыряет консервную банку в Трампа: смотрите видео

Мужчина пользуется ершиком в форме головы Трампа: смотрите видео

Откуда пошла традиция вывешивать черный флаг США

Черно-белый американский флаг не является официально признанным символом, однако в разные периоды истории он появлялся в разных формах. Его строгий дизайн, возникший во время войн, часто передавал послание неповиновения и сопротивления. В отличие от традиционных флагов с яркими цветами, символизирующих надежду и единство, черный американский флаг обычно ассоциируется с мрачными и воинственными темами.

Американка объяснила, откуда пошла традиция вывешивать черный флаг: смотрите видео

Исторически черный американский флаг использовался, чтобы продемонстрировать готовность бороться до смерти, а не сдаваться. Это понятие происходит еще с пиратских времен, когда черные флаги поднимали, чтобы показать, что врагам не будет пощады. Во время Гражданской войны в США конфедераты иногда использовали черные флаги, чтобы заявить о своем намерении не сдаваться и не брать пленных.

В современном мире значение черного американского флага снова приобрело различные трактовки. Некоторые используют его, чтобы выразить недовольство политической системой, другие видят в нем символ солидарности против угнетения. Черный американский флаг стал многозначным символом, значение которого зависит от восприятия каждого, кто на него смотрит.