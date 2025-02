В такий спосіб американці хочуть продемонструвати свою незгоду із політикою президента Дональда Трампа. 24 Канал розповідає, як громадяни США реагують на дії американського лідера, та звідки пішла традиція вивішувати чорні прапори.

Чому американці почали вивішувати чорні прапори США

У TikTok американці масово почали публікувати відео, в яких вони вивішують чорний прапор США. Усе це дійство супроводжується під пісню Struggle Jennings & Caitlynne Curtis – "God We Need You Now".

Американець вивішує чорний прапор: дивіться відео

Одного дня, я сподіваюся, ти побачиш правду. Ця лялькова вистава триває через вас, дурнів,

– йдеться у пісні.

Такий спосіб протесту набуває популярності серед опонентів чинної адміністрації, які вбачають у її діях загрозу для демократії та міжнародного авторитету країни. У соцмережах акцію підтримали тисячі американців.

Американка вивішала чорний прапор США над будинком: дивіться відео

Зауважимо, що в коментарях українці часто пишуть слова вдячності за підтримку нашої країни. Втім, потрібно розуміти, що значна частина американців роблять це не в знак солідарності з Україною, а через незгоду з політикою Трампа в цілому.

Ветеран вивішує чорний прапор США: дивіться відео

Також чимало американців почали просто знімати жартівливі відео, в яких всіляко висміюють чинного президента США.

Собака гризе іграшку Трампа: дивіться відео

Жінка жбурляє консервну банку в Трампа: дивіться відео

Чоловік користується йоржиком у формі голови Трампа: дивіться відео

Звідки пішла традиція вивішувати чорний прапор США

Чорно-білий американський прапор не є офіційно визнаним символом, проте в різні періоди історії він з'являвся в різних формах. Його суворий дизайн, що виник під час воєн, часто передавав послання непокори та спротиву. На відміну від традиційних прапорів з яскравими кольорами, що символізують надію та єдність, чорний американський прапор зазвичай асоціюється з похмурими та войовничими темами.

Американка пояснила, звідки пішла традиція вивішувати чорний прапор: дивіться відео

Історично чорний американський прапор використовувався, щоб продемонструвати готовність боротися до смерті, а не здаватися. Це поняття походить ще з піратських часів, коли чорні прапори піднімали, щоб показати, що ворогам не буде пощади. Під час Громадянської війни в США конфедерати іноді використовували чорні прапори, щоб заявити про свій намір не здаватися й не брати полонених.

У сучасному світі значення чорного американського прапора знову набуло різних трактувань. Дехто використовує його, щоб висловити незадоволення політичною системою, інші бачать у ньому символ солідарності проти гноблення. Чорний американський прапор став багатозначним символом, значення якого залежить від сприйняття кожного, хто на нього дивиться.