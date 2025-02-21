Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Axios. Эту информацию изданию предоставили американский чиновник и источник, непосредственно знакомые с этой ситуацией.

Что известно о переговорах по соглашению об ископаемых

В издании отметили, что разногласия по соглашению о полезных ископаемых привели к разжиганию более широкого кризиса в отношениях между Украиной и США на этой неделе. Теперь представители администрации Трампа давят на президента Владимира Зеленского, чтобы тот заключил соглашение со Штатами.

Американский чиновник и осведомленный источник сказали журналистам, что решение теперь за Зеленским, и оба выразили обеспокоенность тем, что кризис между США и Украиной может углубиться, если он отклонит предложение.

Зеленский отклонил первоначальное предложение американской стороны, представленное министром финансов Скоттом Бессентом, согласно которому США должны были получить 50% всех доходов от проекта добычи полезных ископаемых. Именно это и разозлило Дональда Трампа.

В то же время официальный представитель США, который участвует в переговорах, и непосредственно осведомленный источник рассказали изданию, что администрация Трампа направила в Украину последнюю версию соглашения по полезным ископаемым в четверг вечером.

Американский чиновник отметил, что модифицированная версия соглашения направлена на "исправление ситуации" между США и Украиной.

Чиновник сказал, что секретарь кабинета министров США, который не является Бессентом, получил полномочия от Трампа сделать новое предложение для Украины. Чиновник отказался сообщить, какой именно это секретарь Кабмина.

К слову, журналисты Axios также писали, что Украина и США вернулись к обсуждению соглашения об ископаемых после кризиса в отношениях. По данным источников издания, "в последнем проекте были существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству".