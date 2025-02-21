Об этом он заявил на ежегодном съезде концерваторов (CPAC). Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на конференцию консерваторов Conservative Political Action Conference.

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Почему Зеленский должен подписывать соглашение с США

Майк Волц на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC) заявил, что США не примут "нет" как ответ Украины по экономически важным полезным ископаемым.

Вот суть: президент Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в очень короткий срок,

– заявил Волц.

Он добавляет, что это будет хорошо для Украины, и это "возместит сотни миллиардов долларов, которые были инвестированы в эту войну" для налогоплательщиков США.

По войне в Украине он заявил, что "к концу всего этого мы будем иметь Нобелевскую премию рядом с именем Дональда Трампа".