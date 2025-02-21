Про це він заявив на щорічному з'їзді консерваторів (CPAC). Про це інформує 24 Канал з посиланням на конференцію консерваторів Conservative Political Action Conference.

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Чому Зеленський повинен підписувати угоді зі США

Майк Волц на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC) заявив, що США не приймуть "ні" як відповідь України щодо економічно важливих корисних копалин.

Ось суть: президент Зеленський підпише цю угоду, і ви побачите це в дуже короткий термін,

– заявив Волц.

Він додає, що це буде добре для України, і це "відшкодує сотні мільярдів доларів, які були інвестовані у цю війну" для платників податків США.

Щодо війни в Україні він заявив, що "до кінця всього цього ми матимемо Нобелівську премію поруч із іменем Дональда Трампа".