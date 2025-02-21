Єрмак також відзначив важливість візиту до України Кіта Келлога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Про що розмовляли Єрмак та Волц

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак поговорив телефоном з радником Президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом.

Вони обмінялися думками щодо зближення позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Єрмак також відзначив важливу роль візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога до України. З ним зокрема зустрівся й Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави наголосив на важливості збереження двосторонньої співпраці та підтримання високого рівня взаємовідносин між Україною та Сполученими Штатами і висловив вдячність за підтримку, яку американський народ надає Україні в цей важливий період,

– йдеться у повідомленні Офісу президента.