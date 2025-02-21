Ермак также отметил важность визита в Украину Кита Келлога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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О чем разговаривали Ермак и Волц

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом.

Они обменялись мнениями относительно сближения позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Ермак также отметил важную роль визита спецпредставителя президента США Кита Келлога в Украину. С ним в частности встретился и Андрей Ермак.

Глава Офиса Главы государства отметил важность сохранения двустороннего сотрудничества и поддержания высокого уровня взаимоотношений между Украиной и Соединенными Штатами и выразил благодарность за поддержку, которую американский народ предоставляет Украине в этот важный период,

– говорится в сообщении Офиса президента.