Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios. Очень интересно, как менялась риторика советника Трампа по нацбезопасности Майка Волца. Если 19 февраля он заявлял, что Трамп не будет терпеть такого отношения со стороны Украины, то уже на следующий день намекнул, что заключение соглашения возможно.

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Что известно о новом варианте соглашения с США по ископаемым

Теперь соглашение выглядит более вероятным. Ведь, по данным источников, "в последнем проекте были существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству".

Осведомленный источник сообщил, что несколько помощников Зеленского поощряли его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить президенту США оправдать дальнейшую поддержку Украины со стороны США,

– сказано в статье.

В США говорили, что разочарованы отказом Зеленского. Центр противодействия дезинформации объяснил: Америку в лице Белого дома волнуют только собственные интересы.

Впрочем, медийщики считают, что слова Зеленского о встрече с Келлогом содержат намек на то, что документ о ресурсах обсуждают.

"Украина готова к сильной, действительно полезной сделки с Президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7", – высказался Зеленский.

Напомним, 20 февраля Трамп говорил об упрощенном соглашении по редкоземельным металлам.