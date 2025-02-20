О главных тезисах администрации Дональда Трампа рассказывает 24 Канал.

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Новые заявления с Белого дома

Советник президента США по вопросам безопасности Майк Уолц заявил, что Соединенные Штаты могут вернуть мир.

Путин и Зеленский сказали Трампу, что только он может остановить эту войну,

– заявил Уолц.

Также чиновник отметил, что Дональд Трамп "очень разочарован президентом Зеленским", из-за ряда его действий.