О главных тезисах администрации Дональда Трампа рассказывает 24 Канал.
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Новые заявления с Белого дома
Советник президента США по вопросам безопасности Майк Уолц заявил, что Соединенные Штаты могут вернуть мир.
Путин и Зеленский сказали Трампу, что только он может остановить эту войну,
– заявил Уолц.
Также чиновник отметил, что Дональд Трамп "очень разочарован президентом Зеленским", из-за ряда его действий.