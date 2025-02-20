Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что Украина имеет два условия, которые важны для подписания этого договора. Президент Владимир Зеленский неоднократно их озвучивал.

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Какие проблемы возникли с соглашением

Как отметил Подоляк, Украина действительно заинтересована в инвестициях в разработку полезных ископаемых. Но при этом наше государство должно зарабатывать на этом вместе с Соединенными Штатами. Другое требование – гарантии безопасности, которые будут прописаны в договоре.

Зато сложилось такое впечатление, что Соединенные Штаты не хотят прислушиваться к Украине. Там продемонстрировали интересный стиль ведения переговоров.

Есть требования Украины. Есть требования США. Тогда идет поиск компромисса. А если ты хочешь получить все, а взамен отдать ничего? Так не заключаются соглашения. Получить "нет", потому что не нравятся первые условия договора, и назвать это "грубо обращались с Бессентом" – это такой странный стиль,

– отметил Подоляк.

Несмотря на это, если что-то выгодно Соединенным Штатам – они демонстрируют прагматичный подход. Уже сейчас есть разговоры о возможной упрощенном соглашении. А такие жесткие заявления, вероятно, Штаты делают, чтобы улучшить собственные позиции во время переговоров.

Обратите внимание! Дональд Трамп считает, что с министром финансов США Скоттом Бессентом "грубо обошлись". Он "много часов ехал в поезде", а Украина не подписала документ.

В любом случае Украине сейчас нужно делать все то же, что и раньше. Наше государство продолжает усиленно сотрудничать с Европой. Параллельно идет поиск различных точек соприкосновения с Соединенными Штатами. Украина наращивает милитарные и инвестиционные программы, чтобы становиться еще сильнее.