Про головні тези адміністрації Дональда Трампа розповідає 24 Канал.

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Нові заяви з Білого дому

Радник президента США з питань безпеки Майк Волц заявив, що Сполучені Штати можуть повернути у світ мир.

Путін і Зеленський сказали Трампу, що лише він може зупинити цю війну,

– заявив Волц.

Також посадовець зазначив, що Дональд Трамп "дуже розчарований президентом Зеленським", через низку його дій. Зокрема, йдеться про нібито відмову президента України сісти за стіл переговорів, а також про скасування угоди про рідкоземельні метали.

Радник Трампа вважає, що Володимир Зеленський має повернутися за стіл переговорів і все ж укласти важливу угоду для оплати за військову допомогу Україні. Волц заявив, що країні це необхідно для гарантій безпеки.

Той факт, що він не сів за стіл переговорів, не прийняв ту пропозицію (щодо угоди про корисні копалини – 24 Канал), яку ми пропонували… Я думаю, він з часом її прийме, і я дуже сподіваюся, що дуже швидко,

– сказав радник з нацбезпеки.

За словами Майка Волца, з Києва лунали неприйнятні висловлювання з образами в бік президента Трампа. Білий дім стає на захист президента та вимагає від України більше вдячності.

По-перше, має бути глибока вдячність за те, що зробили американський народ, платники податків, що зробив Трамп у свій перший термін і що ми зробили після цього,

– відмітив Волц.

Відповіді на питання, хто ж все таки винен у війні в Україні – Зеленський чи Путін – Майк Волц відповіді не дав. Також він ухилився від відповіді щодо того, що США припиняють постачати до України зброю, але додав, що "арсенали США виснажуються".

Радник Дональда Трампа також додав, що Сполучені Штати можуть інфвестувати в ресурси України, зокрема в корисні копалини. Цю "історичну можливість" Києву пропонував міністр фінансів США.

Майк Волц прокоментував і скасування санкцій проти Росії.

Перший крок, який ми зробимо – це речі, які відповідають здоровому глузду, наприклад, відновимо функціонування обох наших посольств,

– зазначив посадовець.

Радник президент США сказав, що в Україні триває війна "в стилі Першої світової" та активні бої відбуваються з обох сторін.

Волц знову зазначив, що Дональд Трамп якнайкраще може провести переговорів з Владіміром Путіним, незважаючи на побоювання, що США змусять Україну піти на поступки. Окрім цього він повторив слова Трампа про те, що війна "ніколи не мала початися", але Європа та попередні адміністрації США її допустили.

Також Майк Волц сказав, що третина країн-членів НАТО ще не досягла цілі альянсу щодо 2% ВВП, які витрачатимуться на оборону.

Президент Трамп чітко дав це зрозуміти, і мінімальні потреби повинні бути виконані (до саміту НАТО в червні – 24 Канал),

– зазначив радник президента США.