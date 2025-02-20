Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Кремль хоче використати вибори в Україні як інструмент для розколу суспільства, ослаблення влади та підготовки до нового етапу війни.

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Розкрито реальний сценарій Кремля

Як зазначає Bloomberg, Росія сподівається загострити внутрішні конфлікти між українськими політиками, а після зміни влади атакувати Україну з утричі більшою силою.

Усе це відбувається на тлі ескалації російських атак та політичного тиску на Україну з боку окремих світових лідерів.

Президент США Дональд Трамп останнім часом неодноразово критикував українську владу, зокрема називав Володимира Зеленського диктатором та закликав до проведення виборів навіть у розпал війни. Ці заяви викликали хвилю обурення серед українців, які не розуміють, як можна ігнорувати російську агресію.

Мер Києва Віталій Кличко, чий конфлікт із центральною владою останнім часом загострився, наголосив, що зараз не час для внутрішніх політичних чвар.

Мер Дніпра Борис Філатов також вважає, що Україна повинна сама вирішувати свою долю, а не піддаватися тиску зовнішніх гравців.

Соціологічні дослідження показують, що довіра українців до Зеленського за лютий місяць зросла. Водночас Кремль, за даними українських спецслужб, намагається розпалити внутрішній розкол, щоб ослабити Україну перед новим наступом.

Російська стратегія очевидна: змусити Україну воювати на два фронти – проти агресора та всередині країни.