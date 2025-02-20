Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Кремль хочет использовать выборы в Украине как инструмент для раскола общества, ослабления власти и подготовки к новому этапу войны.

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Раскрыт реальный сценарий Кремля

Как отмечает Bloomberg, Россия надеется обострить внутренние конфликты между украинскими политиками, а после смены власти атаковать Украину с втрое большей силой.

Все это происходит на фоне эскалации российских атак и политического давления на Украину со стороны отдельных мировых лидеров.

Президент США Дональд Трамп в последнее время неоднократно критиковал украинскую власть, в частности называл Владимира Зеленского диктатором и призвал к проведению выборов даже в разгар войны. Эти заявления вызвали волну возмущения среди украинцев, которые не понимают, как можно игнорировать российскую агрессию.

Мэр Киева Виталий Кличко, чей конфликт с центральной властью в последнее время обострился, отметил, что сейчас не время для внутренних политических распрей.

Мэр Днепра Борис Филатов также считает, что Украина должна сама решать свою судьбу, а не поддаваться давлению внешних игроков.

Социологические исследования показывают, что доверие украинцев к Зеленскому за февраль месяц выросло. В то же время Кремль, по данным украинских спецслужб, пытается разжечь внутренний раскол, чтобы ослабить Украину перед новым наступлением.

Российская стратегия очевидна: заставить Украину воевать на два фронта – против агрессора и внутри страны.