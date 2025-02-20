Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю народного депутата в ефірі для проєкту "Тема з Мосейчук".

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Чому Сполучені Штати зупинили продаж зброї Україні

Роман Костенко зазначив, що, за його інформацією, постачання зброї із США, яка йшла в Україну на продаж, зупинилося.

Ті фірми, які вже завтра були готові передавати цю зброю, зараз чекають, бо рішення немає,

– пояснив нардеп.

Причини такого кроку наразі невідомі. Костенко додав, що зараз всі чекають, чи буде це рішення, щоб хоча б за гроші поставляти в Україну зброю. За його словами, західні країни, зокрема Німеччина, Франція та Британія виділяли значні кошти, щоб Київ міг закуповувати це озброєння.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито "не знає, де половина грошей, які Сполучені Штати виділили Україні". У відповідь глава держави сказав, що Україна та США мають "абсолютно різні цифри".