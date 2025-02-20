Однак це не означає, що допомога від Штатів буде зупинена, але, можливо, вона буде зменшена, щоб Європа виділяла більше коштів. Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

Читайте також Говорить про те, чого не існує, – Подоляк прокоментував слова Трампа про "зниклі" гроші США

США можуть зменшити допомогу

Олександр Мусієнко зазначив, що Україна продовжує отримувати допомогу від Штатів, яка була закладена ще адміністрацією екслідера Джо Байдена. Позитивним сигналом для нашої держави можна вважати те, що Трамп не заперечує проти того, щоб Європа закуповувала у США озброєння для України.

Але такі рішення і заяви, які звучать, говорять про те, що можливо, Штати готуються до того, щоб зменшити виділення коштів для допомоги Україні, і хочуть, аби європейські країни виділяли більше коштів, закуповували це озброєння у США. Гроші їм потрібні будь-яких умов. Тому думаю, забороняти продаж не будуть,

– припустив він.

Можливо, цей хід свідчить про те, що адміністрація Трампа хотіла б, щоб саме за європейські кошти надалі здійснювалося забезпечення України. Однак наразі нічого не відомо.

"Думаю, для того, щоб активізувати Європу, їм теж варто задуматися. Тому що це вже явний жест і хід про те, що США будуть виділяти кошти на регіони Далекого Сходу. Вони можуть перерозподіляти видатки в бік Транстихоокеанського регіону для того, щоб там зупиняти і стримувати Китай", – вважає військовослужбовець.

Ймовірно, для європейців це сигнал про те, що Штати поступово можуть відігравати меншу роль в забезпеченні стратегічної стабільності в Європі. Цей крок від адміністрації Трампа має стимулювати європейські країни діяти швидше, перерозподіляти більше видатків на виробництво озброєнь та боєприпасів.

"Це свідчить про те, що реалізовується поступово або планується до реалізації стратегія про те, що Штати можуть зменшувати свою військову присутність в Європі. Це уже підкріплюється і майбутніми видатками, майбутнім фінансуванням, яке буде скорочуватися", – додав Мусієнко.