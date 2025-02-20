Також в Україні працюють моніторингові місії. Це 24 Каналу зауважив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Є відповідні фіксовані звіти на сайтах інституцій США: Мінфін, Сенат, Конгрес, скільки було проголосовано, по яких програмах. Це не 66 мільярдів, трошки більше. Тому що ще є декілька програм. Президент України говорить, що 67 мільярдів. Це та сума, яка була проголосована, виділена, але по різних програмах", – сказав посадовець.

За його словами, фінансово в Україну зайшла одна третина. Інші були розміщені через держоборонзамовлення на військових виробництвах США. Мовилось про 211 мільярдів, які начебто могли бути виділені. Було виділено стільки, скільки зафіксовано у відповідних юридичних звітах.

Також моніторингові місії працюють в Україні постійно, протягом всієї війни. Мовиться про місії Мінфіну, Пентагону. Мінфін відстежує, як використовуються кошти. Пентагон – де розташована велика зброя. Зокрема, HIMARS, Abrams. Усе це є у звітах. Для президента США це є повсякденною інформацією, до якої протягнув руку і отримав. Тому публічно говорити те, чого не існує – це трохи дивно,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Крім того, Трамп заявив, що американська підтримка на 200 мільярдів доларів перевищила допомогу від європейських країн. Однак є офіційні далі, як Європа допомагала Україні.

"Європі бажано зробити аналітичну підбірку того, якої зброї, у яких кількісних показниках, на яку суму надали європейські країни та США. Тоді ми будемо шоковані. Бо все, що говорять США, не відповідає дійсності. Дуже круто, що Штати нам допомагали, давали дозволи, відповідну зброю. Але якщо по позиціях пробігтися, артилерія, авіація і так далі, то протиракетні системи Європи. Так, Patriot – це американські. Але надала їх Європа", – додав Подоляк.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський – "диктатор без виборів". Президент Штатів почав з того, що обізвав українського лідера "скромним успішним коміком". За його словами, президент України змусив США витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку "не можна було виграти". Крім того, американський лідер сказав, що Зеленський визнав, що половина грошей, які були надіслані США, "зникла".