Также в Украине работают мониторинговые миссии. Это 24 Каналу отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Есть соответствующие фиксированные отчеты на сайтах институтов США: Минфин, Сенат, Конгресс, сколько было проголосовано, по каким программам. Это не 66 миллиардов, немножко больше. Потому что еще есть несколько программ. Президент Украины говорит, что 67 миллиардов. Это та сумма, которая была проголосована, выделена, но по разным программам", – сказал чиновник.

По его словам, финансово в Украину зашла одна треть. Другие были размещены через гособоронзаказ на военных производствах США. Говорилось о 211 миллиардах, которые якобы могли быть выделены. Было выделено столько, сколько зафиксировано в соответствующих юридических отчетах.

Также мониторинговые миссии работают в Украине постоянно, в течение всей войны. Говорится о миссиях Минфина, Пентагона. Минфин отслеживает, как используются средства. Пентагон – где расположено большое оружие. В частности, HIMARS, Abrams. Все это есть в отчетах. Для президента США это является повседневной информацией, к которой протянул руку и получил. Поэтому публично говорить то, чего не существует – это немного странно,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Кроме того, Трамп заявил, что американская поддержка на 200 миллиардов долларов превысила помощь от европейских стран. Однако есть официальные далее, как Европа помогала Украине.

"Европе желательно сделать аналитическую подборку того, какого оружия, в каких количественных показателях, на какую сумму предоставили европейские страны и США. Тогда мы будем шокированы. Потому что все, что говорят США, не соответствует действительности. Очень круто, что Штаты нам помогали, давали разрешения, соответствующее оружие. Но если по позициям пробежаться, артиллерия, авиация и так далее, то противоракетные системы Европы. Да, Patriot – это американские. Но предоставила их Европа", – добавил Подоляк.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский – "диктатор без выборов". Президент Штатов начал с того, что обозвал украинского лидера "скромным успешным комиком". По его словам, президент Украины заставил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую "нельзя было выиграть". Кроме того, американский лидер сказал, что Зеленский признал, что половина денег, которые были присланы США, "исчезла".