Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Какую сумму Украина потратила за время войны

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина якобы уже согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на 500 миллиардов долларов в обмен на военную помощь.

Однако Владимир Зеленский озвучил совсем другие суммы.

У нас все очень понятно: нам война стоила 320 миллиардов, 120 миллиардов – это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 миллиардов – это США и ЕС,

– сказал президент.

Глава государства отметил, что речь идет об оружии: "это пакет оружия 320 миллиардов долларов".

Всего США отдельно дали нам около 67 миллиардов – то, что мы получили оружием. И мы получили плюс 31,5 миллиарда – это финансовая помощь в бюджет,

– пояснил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что нельзя считать, что это все стоило 500 миллиардов и заявлять "верните нам 500 миллиардов минералами или чем-то".

К слову, ранее Дональд Трамп также заявил, что Владимир Зеленский имеет низкий уровень поддержки среди украинцев. Американский президент заявил, что глава Украины якобы имеет лишь 4% поддержки, однако не объяснил происхождение этой статистики.