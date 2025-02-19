Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Яку суму Україна витратила за час війни

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна нібито вже погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкісноземельних мінералів на 500 мільярдів доларів в обмін на військову допомогу.

Однак Володимир Зеленський озвучив зовсім інші суми.

У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала 320 мільярдів, 120 мільярдів – це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів – це США і ЄС,

– сказав президент.

Глава держави зазначив, що йдеться про зброю: "це пакет зброї 320 мільярдів доларів".

Всього США окремо дали нам біля 67 мільярдів – те, що ми отримали зброєю. І ми отримали плюс 31,5 мільярда – це фінансова допомога в бюджет,

– пояснив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що не можна рахувати, що це все коштувало 500 мільярдів та заявляти "поверніть нам 500 мільярдів мінералами або чимось".

До слова, раніше Дональд Трамп також заявив, що Володимир Зеленський має низький рівень підтримки серед українців. Американський президент заявив, що глава України буцімто має лише 4% підтримки, однак не пояснив походження цієї статистики.