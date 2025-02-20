Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Внешняя политика Соединенных Штатов круто изменилась

Фактически двое суток лидер США критиковал и всячески оскорблял Зеленского. Называл его диктатором, который не проводит выборы, но который может потерять страну. Но их неприязнь началась раньше.

Пост Трампа вряд ли был изолированной атакой. В течение многих лет Трамп скептически относился к Зеленскому, ставил под сомнение его решения и – в эпизоде, который стал известным во время первого импичмента Трампа, – требовал от него начать расследование против своего тогдашнего соперника Джо Байдена,

– написали в CNN.

Учитывая это, команда Зеленского приезжала в США в сентябре 2024-го, перед выборами. Об общении по телефону с Зеленским Трамп отозвался одобрительно – но то же самое сказал о разговоре с Путиным.

Теперь же президент США сочетает критику Зеленского и Байдена, мол, Байден щедро выделял средства, а Зеленский их тратил. Но "миротворец" Трамп положит конец "доению" Америки.

Журналисты считают, что ярость Трампа вызвали слова Зеленского о паутине дезинформации, в которой живет новая администрация. Команда Трампа говорит, что прекращение войны буксует из-за неуступчивости украинского гаранта.

Другой причиной такого дикого поведения Трампа является его желание, "чтобы Европа действовала". И она начала.

Итог статьи таков: вряд ли есть мировые политики, которые были бы застрахованы от перепадов настроения Трампа. Но похоже на то, что американская внешняя политика полностью изменилась и движется от давних союзников Соединенных Штатов в Европе к Кремлю.