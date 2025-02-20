Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что Коваленко думает о заявлениях Трампа

Андрей Коваленко отмечает, что логика Дональда Трампа заключается в том, чтобы быстро, любым образом, завершить войну. То, что он пообещал своим избирателям, то, что он делает.

Мы должны понимать, что США, как и любую страну в мире, волнуют исключительно собственные интересы в данной ситуации. Украину волнуют собственные интересы. США волнуют собственные интересы. Европу, Евросоюз волнуют их интересы. Поэтому в интересах США просто завершить войну,

– отмечает Коваленко.

Каким образом это произойдет, какие будут уступки и так далее, США особо не интересует, замечает глава ЦПД. По его словам, команду Трампа интересует формула, чтобы ускорить этот процесс. А Украина отстаивает собственные интересы, то есть гарантии безопасности.

Заметим, Трамп обвиняет Зеленского в затягивании войны с Россией для финансовой выгоды, называя его "диктатором без выборов". The Times пишет, что президент США и его окружение считают, что Украина является причиной всех проблем.