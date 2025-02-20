В причинах нескрываемой нелюбви Трампа к Зеленскому попытались разобраться в The Times. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Марка Беннетса в The Times.

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За что Трамп недолюбливает Зеленского

Во время недавнего выступления в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде президент США Дональд Трамп заявил о симпатии к Зеленскому. Однако перед этим он необоснованно возложил на украинского президента ответственность за войну с Россией. А вскоре пошел еще дальше, назвав Зеленского "диктатором без выборов" и предположив, что тот намеренно затягивает конфликт ради финансовой выгоды. Такие заявления перекликаются с российской пропагандой, отмечает Марк Беннетс.

Еще в 2019 году Трамп оказался в центре расследования из-за подозрений в давлении на Киев. Его обвиняли в том, что он заморозил 400 миллионов долларов военной помощи, пока Украина не объявит о расследовании против Джо Байдена и его сына Хантера. Бывший президент США утверждал, что Байден защищал компанию Burisma, с которой был связан его сын, но доказательств этому так и не нашли.



Джозеф и Хантер Байдены / Фото AP

Чтобы подтолкнуть Киев к открытию дела, Трамп даже отправил своего адвоката Рудольфа Джулиани. Лев Парнас, экс-бизнесмен и помощник Джулиани, рассказывал Politico, что "Трамп ненавидит Украину".

Он (Трамп – 24 Канал) и его окружение считают, что она (Украина – 24 Канал) была причиной всех проблем Трампа,

– говорил Politico Парнас в прошлом году.

Кроме этого, Трамп хотел, чтобы Киев поддержал конспирологическую теорию о якобы причастности Украины, а не России, к кибератакам на серверы Демократической партии в 2016 году. Однако американская разведка возложила ответственность именно на Кремль.

Перед Зеленским встала дилемма

Давление со стороны Трампа поставило Украину в сложное положение. Отказ выполнить требования грозил прекращением военной поддержки, одновременно вмешательство во внутренние дела США могло иметь серьезные дипломатические последствия.

В конце концов Киев принял решение не рисковать отношениями с демократами. Планировалось объявить о расследовании на CNN, но после огласки по замораживанию помощи Конгресс заставил Трампа разблокировать средства, и Зеленский отменил интервью.

Трамп отрицал любое давление, однако посол США в ЕС Гордон Сондланд заявил, что давление на Киев происходило по "отчетливому указанию" Трампа.

На пресс-конференции в ООН Зеленский ответил уклончиво: "У нас был хороший телефонный разговор... Никто меня не заставлял". Трамп тут же добавил: "Другими словами, никакого давления".



Зеленский и Трамп на Генассамблее ООН

Путин нравится Трампу больше

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер во время рассмотрения дела об импичменте свидетельствовал, что Трамп считал Украину "коррумпированной страной, полной ужасных людей".

Несмотря на оправдание Сенатом в 2020 году, этот скандал оставил у Трампа горечь. Его антипатия к Зеленскому разительно контрастирует с восхищением Путиным – бывшим агентом КГБ, который уничтожил политическую оппозицию в России.

Даже после вторжения России в 2022 году Трамп неоднократно атаковал Зеленского, называя его "самым большим шоуменом на Земле" за его успехи в получении военной помощи от США для своей страны.