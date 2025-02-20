Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Уолтца в интервью Fox News.

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США снова критикуют Украину за отказ от соглашения

Майкл Уолтц заявил, что Украина должна сдержать критику в сторону Соединенных Штатов.

Им нужно снизить тон, внимательно посмотреть и подписать это соглашение, –

сказал Уолтц, имея в виду соглашение о добыче полезных ископаемых.

В то же время советник Белого дома добавил, что он верит, что разногласия США с Украиной могут быть решены.

Напомним, по словам Зеленского, Украина не подписала с США соглашение об ископаемых, поскольку документ был не готов. Президент объяснил, что соглашение не включало ни одного упоминания о гарантиях безопасности, зато США требовали 50% от "всего перечисленного в документе". Поэтому его передали на доработку.

Как отмечает The Telegraph, соглашением о редкоземельных металлах Трамп предлагает экономическую колонизацию Украины. "США будут забирать 50 процентов текущих доходов, полученных Украиной от добычи ресурсов, и 50 процентов финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам", для будущей монетизации ресурсов", – объясняет издание.

Эти условия даже строже жестких репараций, которые платили Германия и Япония после поражения во Второй мировой.