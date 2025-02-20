Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радника Білого дому з національної безпеки Майка Волца в інтервʼю Fox News.

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США знову критикують Україну за відмову від угоди

Майк Волц заявив, що Україна має стримати критику в бік Сполучених Штатів.

Їм потрібно знизити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду, –

сказав Волтц, маючи на увазі угоду про видобуток корисних копалин.

Водночас радник Білого дому додав, що він вірить, що розбіжності США з Україною можуть бути вирішені.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна не підписала з США угоду про копалини, оскільки документ був не готовий. Президент пояснив, що угода не включала жодної згадки про гарантії безпеки, натомість США вимагали 50% від "усього перерахованого у документі". Тому її передали на доопрацювання.

Як зазначає The Telegraph, угодою про рідкоземельні метали Трамп пропонує економічну колонізацію України. "США забиратимуть 50 відсотків поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50 відсотків фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам", для майбутньої монетизації ресурсів", – пояснює видання.

Ці умови навіть суворіші за жорсткі репарації, які платили Німеччина та Японія після поразки у Другій світовій.