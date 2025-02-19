Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час пресконференції за підсумками переговорів США та Росії в Ер-Ріяді.

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Чому Україні не підписала угоду з США

Володимир Зеленський наголосив, що угода з США про рідкоземельні метали була нечіткою.

Документ був нечітким, він був чітким тільки в одному – 50% ми повинні віддати від усього перерахованого в документі. Ми цього не боїмося. Я готовий до публічності,

– сказав президент

За його словами, документ не був підписаний, бо там "немає і слова про гарантії безпеки". Вже на другій зустрічі з Джей Ді Венсом вдалося домовитися, що у документі буде "щось" про гарантії безпеки, але ніхто не знає що це.

"Якщо там немає нічого чіткого… Я сказав, давайте напишемо відсотки. Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо якісь відсотки. Мені сказали: "Тільки 50%". Я сказав: "Okay, no". І нехай юристи працюють далі. Значить вони недопрацювали", – зазначив президент.

До слова, під час пресконференції також підняли тему слів Трампа про те, що президент України має буцімто всього 4% підтримки. Зеленський зазначив, що зранку 19 лютого КМІС опублікував нові рейтинги, які свідчать, що довіра до чинного лідера складає 57%. Він наголошує, що дезінформація про ці числа надходить з Росії.