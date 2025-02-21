Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Axios. Цю інформацію виданню надали американський чиновник та джерело, що безпосередньо знайомі з цією ситуацією.

Що відомо про переговори щодо угоди про копалини

У виданні зазначили, що розбіжності щодо угоди про корисні копалини призвели до розпалення ширшої кризи у відносинах між Україною та США цього тижня. Тепер представники адміністрації Трампа тиснуть на президента Володимира Зеленського, щоб той уклав угоду зі Штатами.

Американський чиновник і обізнане джерело сказали журналістам, що рішення тепер за Зеленським, і обидва висловили стурбованість тим, що криза між США та Україною може поглибитися, якщо він відхилить пропозицію.

Зеленський відхилив початкову пропозицію американської сторони, представлену міністром фінансів Скоттом Бессентом, згідно з якою США мали отримати 50% усіх доходів від проєкту видобутку корисних копалин. Саме це і розлютило Дональда Трампа.

Водночас офіційний представник США, який бере участь у переговорах, і безпосередньо обізнане джерело розповіли виданню, що адміністрація Трампа надіслала в Україну останню версію угоди щодо корисних копалин у четвер увечері.

Американський чиновник зазначив, що модифікована версія угоди спрямована на "виправлення ситуації" між США та Україною.

Чиновник сказав, що секретар кабінету міністрів США, який не є Бессентом, отримав повноваження від Трампа зробити нову пропозицію для України. Чиновник відмовився повідомити, який саме це секретар Кабміну.

До слова, журналісти Axios також писали, що Україна та США повернулися до обговорення угоди про копалини після кризи у відносинах. За даними джерел видання, "в останньому проєкті були суттєві покращення, і він відповідає українському законодавству".