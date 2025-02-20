В Белом доме также опубликовали "обложку" в стиле Time с Трампом в короне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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СМИ высмеивают Трампа на фоне его лести Путину

Британская ежедневная газета Daily Star поместила на обложку Трампа в виде Пуделя, которого выгуливает Путин. Это стало реакцией на его недавние высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского.



Обложка Daily Star

В свою очередь Politico опубликовали обложку с политиками Европейского Союза.



Обложка Politico

Не менее резонансной стала и реакция на это Белого дома. На странице ведомства опубликовали обложку в стиле Time, назвав условный журнал "Trump" и поместив на обложку американского президента в короне.

"Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!", – написал Трамп в соцсети Truth Social, комментируя отмену платы за въезд в центральную часть Нью-Йорка. Ее ввели при администрации Байдена для борьбы с пробками на Манхэттене и загрязнением воздуха в городе.



Пародия на обложку Time от Белого дома / @WhiteHouse в X