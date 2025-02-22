Администрация Трампа предлагает Украине очень невыгодное соглашение по ископаемым. Это хуже репараций, которые платили Германия и Япония после Второй мировой войны, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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США просят больше, чем должны были бы

Чиновник, ознакомлен с переговорами по ресурсам, отметил, что американцы требуют от Украины больше, чем она потратила на оборону.

Это странное предложение – попытаться взять от страны, которая является жертвой войны, больше, чем стоит платить за ее оборону,

– отметил источник.

Согласно последним данным, Украина направила американской стороне собственные предложения по соглашению. В Раде заявили, что над ним начнут серьезно работать, начиная с понедельника, 24 февраля.

Напомним, что во время выступления в Майами, что во Флориде, в среду, 19 февраля, Дональд Трамп набросился с критикой на президента Зеленского за срыв соглашения. Известно, что США угрожают отключить Украине доступ к Starlink, если она не согласится с договором о ресурсах.